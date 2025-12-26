Работа для пенсионеров в Харькове становится доступнее благодаря новым предложениям от местных работодателей, которые готовы трудоустраивать людей постарше.

Работа для пенсионеров в Харькове охватывает разные направления и позволяет оставаться финансово независимым, сообщает Politeka.

Мы нашли самые горячие предложения работы для пенсионеров в Харькове на сайте work.ua.

Например, охранная компания предлагает вакансии охранника, старшего смены и начальника охраны.

Заработная плата колеблется от 800 грн (за смену при вахтенном методе) до 1 200 грн (за смену в стандартном графике). А старшие работники могут получать от 1 000 в смену. В целом сумма за месяц может колебаться от 12 000 до 30 000 гривен.

Данная работа для пенсионеров в Харькове предусматривает организацию контрольно-пропускного режима на объекте, сменность сутки через два или три, своевременную оплату и систему премирования, а также обеспечение жильем.

Еще одно предложение для пожилых людей – вакансия младшего оператора АЗК в сети ОККО (Дробицкий Яр, Горизонт). Основные обязанности включают в себя заправку автомобилей, консультирование клиентов и поддержание чистоты на АЗК.

Работникам предлагают официальное трудоустройство с первого дня, своевременную выплату зарплаты в размере 13 000, 24 дня отпуска, медицинское страхование и поддержку дружественного коллектива.

Для имеющих навыки взаимодействия с механическим оборудованием доступна должность слесаря ​​на предприятии Михайлюк М.В., ФЛП. Зарплата составляет 20000-25000.

Здесь предусмотрено официальное трудоустройство, почасовая оплата и премии. График – пн-пт, с 8:00 до 18:00. Требования: опыт не менее одного года, аккуратность, умение читать чертежи, размечать и сверлить, а также нарезать резьбу.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: какую конкретно поддержку оказывают

Также Politeka сообщала, что подорожание продуктов в Харьковской области: что стало стоить больше на этот раз

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Харькове: где можно зарабатывать 20 тысяч и какие навыки нужны