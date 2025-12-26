Робота для пенсіонерів у Харкові стає більш доступною завдяки новим пропозиціям від місцевих роботодавців, які готові працевлаштовувати людей старшого віку.

Робота для пенсіонерів у Харкові охоплює різні напрямки і дає можливість залишатися фінансово незалежним, повідомляє Politeka.

Ми знайшли найгарячіші пропозиції роботи для пенсіонерів у Харкові на сайті work.ua.

Наприклад, охоронна компанія пропонує вакансії охоронника, старшого зміни та начальника охорони.

Заробітна плата коливається від 800 грн (за зміну при вахтовому методі) до 1 200 грн (за зміну у стандартному графіку).А старші працівники можуть отримувати від 1 000 за зміну. Вцілому, сума за місяць може коливатися від 12 000 до 30 000 гривень.

Дана робота для пенсіонерів у Харкові передбачає організацію контрольно-пропускного режиму на об’єкті, змінність доба через дві або три, своєчасну оплату та систему преміювання, а також забезпечення житлом.

Ще одна пропозиція для старших людей - вакансія молодшого оператора АЗК у мережі ОККО (Дробицький Яр, Горизонт). Основні обов’язки включають заправку автомобілів, консультування клієнтів і підтримання чистоти на АЗК.

Працівникам пропонують офіційне працевлаштування з першого дня, своєчасну виплату зарплати в розмірі 13 000, 24 дні відпустки, медичне страхування та підтримку дружнього колективу.

Для тих, хто має навички взаємодії з механічним обладнанням, доступна посада слюсаря на підприємстві Михайлюк М.В., ФЛП. Зарплата становить 20 000–25 000.

Тут передбачене офіційне працевлаштування, погодинна оплата та премії. Графік - пн-пт, з 8:00 до 18:00. Вимоги: досвід не менше одного року, акуратність, уміння читати креслення, розмічати та свердлити, а також нарізати різьбу.

