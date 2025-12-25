Робота для пенсіонерів у Харкові стає дедалі доступнішою, адже місцеві компанії активно шукають досвідчених та відповідальних співробітників.

Робота для пенсіонерів у Харкові включає як фізично активні, так і більш спокійні посади, повідомляє Politeka.

Наприклад, у мережі кафе та магазинів японської кухні СушіБос відкрито вакансію кур’єра. Працівники можуть використовувати власне авто чи мотоцикл, або транспорт компанії.

Від кандидатів очікують охайного вигляду, ввічливості у спілкуванні з клієнтами та знання міста. Графік гнучкий, зміни тривають з 10:30 до 22:00, а заробітна плата становить від 34 000 до 38 000, з можливістю щоденної виплати 50% доходу та додатковими бонусами у вигляді оплати пального і чайових.

Ще одна цікава пропозиція роботи для пенсіонерів у Харкові - посада молодшого оператора-заправника на АЗК ОККО у Дробицькому Яру та Горизонті.

Працівники заправляють автомобілі, консультують клієнтів щодо пального та супутніх товарів і підтримують чистоту на території заправки.

ОККО гарантує офіційне працевлаштування з першого дня, стабільну зарплату у 13 000, оплату лікарняного та відпустки, а також безкоштовне медичне страхування.

Для тих, хто має технічні навички, доступна робота для пенсіонерів у Харкові слюсарем. Вакансія передбачає працю на виробництві обладнання для харчової промисловості, де потрібні досвід у машинобудуванні, акуратність та вміння читати креслення.

Основні обов’язки включають розмітку, свердління та нарізання різьби. Графік: із понеділка по п’ятницю з 8:00 до 18:00, заробітна плата складає від 20 000 до 25 000, з можливістю отримувати премії.

