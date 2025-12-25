Работа для пенсионеров в Харькове становится все доступнее, ведь местные компании активно ищут опытных и ответственных сотрудников.

Работа для пенсионеров в Харькове включает в себя как физически активные, так и более спокойные должности, сообщает Politeka.

К примеру, в сети кафе и магазинов японской кухни СушиБос открыта вакансия курьера. Работники могут использовать собственное авто или мотоцикл, или транспорт компании.

От кандидатов ожидают опрятного вида, вежливости в общении с клиентами и знания города. График гибкий, изменения продолжаются с 10:30 до 22:00, а заработная плата составляет от 34 000 до 38 000 с возможностью ежедневной выплаты 50% дохода и дополнительными бонусами в виде оплаты горючего и чаевых.

Еще одно интересное предложение работы для пенсионеров в Харькове – должность младшего оператора-заправщика на АЗК ОККО в Дробицком Яру и Горизонте.

Работники заправляют автомобили, консультируют клиентов по топливу и сопутствующим товарам и поддерживают чистоту на территории заправки.

ОККО гарантирует официальное трудоустройство с первого дня, стабильную зарплату в 13 000, оплату больничного и отпуска, а также бесплатное медицинское страхование.

Для тех, кто имеет технические навыки, доступна работа для пенсионеров в Харькове слесарем. Вакансия предусматривает труд на производстве пищевого оборудования, где требуются опыт в машиностроении, аккуратность и умение читать чертежи.

Основные обязанности включают разметку, сверление и нарезку резьбы. График: с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00, заработная плата составляет от 20 000 до 25 000, с возможностью получать премии.

