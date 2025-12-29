Обленерго попереджає мешканців Вінницької області про нові графіки відключення світла на вівторок, 30 грудня 2025 року.

У Вінницькій області у вівторок, 30 грудня 2025 року, діятимуть локальні графіки відключення світла з 9:00 до 16:00, повідомляє Politeka.

Зокрема, за даними обленерго, в Немирівському районі електромереж у Вінницькій області діятимуть такі графіки відключення світла:

Вовчок (вул. Кармелюка, Зелена, Перемоги, Польова, Лісова, Центральна);

Немирів (Костельна, Братів Плющ, Брацлавська, Вовчанська, Затишна, Квіткова, Леонтовича, Липнева, Мисливська, Партизанська, Райдужна, Руданського, Садова, Собідка, Сонячна, Хижняка, Холодна Горка, Шевченка, Шкільна);

Велика Бушинка (Богдана Хмельницького, Івана Сірка, Королівська, Ведибіди, Грушевського, Молодіжна, Польова, Садова, Центральна, Шевченка);

частково Березівка, Йосипенки, Чуків.

У Жмеринському районі електричних мереж знеструмлення в вівторок відбуватимуться в таких населених пунктах:

Жмеринка (Транспортна, Одеська, Гетьмана Скоропадського);

Кацмазів (Абрама, Буйлака, Весняна, Дерибасівська, Затишна, Франка, Калинова, Лесі Українки, Майданська, Миру, Першотравнева, Пирогова, Привітна, Шляхова);

Браїлів (Гранітна, Жовтнева, Лермонтова, Толстого, Партизанська, Монастирська, Північна, Садова, Симонова, Суворова, Юцевича);

частково Красне, Людавка, Якушинці, Стодульці, Демидівка, Кудіївці, Токарівка, Чернятин, Носківці, Рожепи, Мельники, Сьомаки, Пултівці, Лисянка.

Про графіки відключення світла на 30 грудня в інших районах Вінницької області можете дізнатися на сайті обленерго.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.