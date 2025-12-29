Облэнерго предупреждает жителей Винницкой области о новых графиках отключения света на вторник, 30 декабря 2025 года.

В Винницкой области во вторник, 30 декабря 2025, будут действовать локальные графики отключения света с 9:00 до 16:00, сообщает Politeka.

В частности, по данным облэнерго, в Немировском районе электросетей в Винницкой области будут действовать следующие графики отключения света:

Волчок (ул. Кармелюка, Зеленая, Победы, Полевая, Лесная, Центральная);

Немиров (Костельная, Братьев Плющ, Брацлавская, Волчанская, Уютная, Цветочная, Леонтовича, Июльская, Охотничья, Партизанская, Радужная, Руданского, Садовая, Собидка, Солнечная, Хижняка, Холодная Горка, Шевченко, Школьная);

Великая Бушинка (Богдана Хмельницкого, Ивана Сирко, Королевская, Ведибиды, Грушевского, Молодежная, Полевая, Садовая, Центральная, Шевченко);

частично Березовка, Йосипенки, Чуков.

В Жмеринском районе электрических сетей обесточивания во вторник будут происходить в следующих населенных пунктах:

Жмеринка (Транспортная, Одесская, Гетмана Скоропадского);

Кацмазов (Абрама, Буйлака, Весенняя, Дерибасовская, Уютная, Франко, Калиновая, Леси Украинки, Майданская, Мира, Первомайская, Пирогова, Приветная, Шляховая);

Браилов (Гранитная, Октябрьская, Лермонтова, Толстого, Партизанская, Монастырская, Северная, Садовая, Симонова, Суворова, Юцевича);

частично Красное, Людавка, Якушинцы, Стодульцы, Демидовка, Кудеевцы, Токаревка, Чернятин, Носковцы, Рожепы, Мельники, Семаки, Пултовцы, Лысянка.

О графиках отключения света на 30 декабря в других районах Винницкой области можете узнать на сайте облэнерго.

