У перші дні нового 2026 року тимчасово вводиться новий графік руху поїздів у Харківській області.

Новий графік руху поїздів в Харківській області вводиться на декілька днів, проте варто знати про зміни у новорічний тиждень, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили у пресслужбі «Урзалізниці».

У перші дні нового 2026 року тимчасово вводиться новий графік руху поїздів в Харківській області. Як повідомили у пресслужбі «Урзалізниці», у зв’язку зі зниженням пасажиропотоку 1 та 2 січня в області не здійснюватимуть рейси шість приміських поїздів.

Зокрема, 1 січня 2026 року буде тимчасово скасовано кілька рейсів на популярних напрямках. У цей день не курсуватиме поїзд №7001 сполученням Харків-Пасажирський – Лозова, а також приміський поїзд №6682 Власівка – Харків-Пасажирський. Окрім цього, не вийдуть на маршрут поїзди №6307 Харків-Пасажирський – Мерчик та №6222 Мерчик – Люботин.

Окремо зазначається, що електропоїзд №6169/6170 сполученням Пересічна – Харків-Пасажирський тимчасово не курсуватиме протягом двох днів, а саме 1 та 2 січня 2026 року.

Крім того, 2 січня 2026 року буде скасовано рух приміського поїзда №6414 на маршруті Лозова – Харків-Пасажирський.

Крім цього, з 29 грудня в Харкові тимчасово припинився рух тролейбуса №20 через наслідки російських обстрілів.

«Через відсутність напруги внаслідок ворожих атак, з понеділка, 29 грудня, у Харкові замість тролейбусу №20 працюватиме тимчасовий автобус №20», - йдеться в повідомленні.

У Харківській міській раді зазначили, що на період відновлювальних робіт працюватиме автобус №20, який курсуватиме від розворотного кола «602 мікрорайон» через проспекти Ювілейний, Льва Ландау та Героїв Харкова до розворотного кола біля станції метро «Захисників України».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: щоб отримати допомогу, потрібно виконати одну умову.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: ПФУ надає виплати на харчування, кому доступні.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: українцям приготували нові виплати.