Новый график движения поездов в Харьковской области вводится на несколько дней, однако следует знать об изменениях в новогоднюю неделю, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в пресс-службе «Урзализныци».

В первые дни нового 2026 временно вводится новый график движения поездов в Харьковской области. Как сообщили в пресс-службе «Урзализныци», в связи с понижением пассажиропотока 1 и 2 января в области не будут осуществлять рейсы шесть пригородных поездов.

В частности, 1 января 2026 будет временно отменено несколько рейсов на популярных направлениях. В этот день не будет курсировать экспресс №7001 сообщением Харьков-Пассажирский – Лозовая, а также пригородный экспресс №6682 Власовка – Харьков-Пассажирский. Кроме этого, не выйдут на маршрут поезда №6307 Харьков-Пассажирский – Мерчик и №6222 Мерчик – Люботин.

Отдельно отмечается, что электропоезд №6169/6170 сообщением Рядовая – Харьков-Пассажирский временно не будет курсировать в течение двух дней, а именно 1 и 2 января 2026 года.

Кроме того, 2 января 2026 будет отменено движение пригородного поезда №6414 на маршруте Лозовая – Харьков-Пассажирский.

Кроме этого, с 29 декабря в Харькове временно прекратилось движение троллейбуса №20 из-за последствий российских обстрелов.

«Из-за отсутствия напряжения вследствие вражеских атак, с понедельника, 29 декабря, в Харькове вместо троллейбуса №20 будет работать временный автобус №20», - говорится в сообщении.

В Харьковском городском совете отметили, что на период восстановительных работ будет работать автобус №20, который будет курсировать от разворотного круга «602 микрорайон» через проспекты Юбилейный, Льва Ландау и Героев Харькова к разворотному кругу возле станции метро «Защитников Украины».

