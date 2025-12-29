В останні дні 2025 року, 30 та 31 грудня, в Одеській області знову застосовуватимуть локальні графіки відключення світла.

Спеціалісти ДТЕК попередили про додаткові графіки відключення світла в Одеській області на 30 та 31 грудня 2025 року, повідомляє Politeka.

Мова йде не про стабілізаційні чи екстрені знеструмлення, а саме про планові, повʼязані з проведенням профілактичних робіт в електричних мережах регіону. Ці роботи мають підвищити надійність електропостачання та убезпечити від можливих аварій.

Зокрема, за даними енергетиків, у вівторок, 30 грудня, додаткові графіки відключення світла в Одеській області торкнуться Великобуялицької сільської територіальної громади, пише Politeka. З 8:00 до 17:00 без електроенергії залишаться мешканці селища Буялик, які проживають по вулицях Калинова, Тюріна та Привокзальна.

Такі самі планові знеструмлення у вівторок із 8 до 17 години відбудуться також у межах Великодолинської селищної територіальної громади – у селищі Великодолинське по вул. Соборна.

Потягом двох днів, 30 та 31 грудня, графіки відключення світла в Одеській області відбуватимуться в межах Куяльницької сільської територіальної громади. За даними ДТЕК, обмеження електропостачання можуть діяти по 11 годин поспіль, із 8:00 до 19:00, у таких населених пунктах:

30.12 – в селах Коси (для будинків по вулицях Садова та Південна), Коси-Слобідка, Соболівка (Польова), Мандарівка (Новоселів);

31.12 – в с. Любомирка.

