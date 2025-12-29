В последние дни 2025 года, 30 и 31 декабря, в Одесской области снова будут применять локальные графики отключения света.

Специалисты ДТЭК предупредили о дополнительных графиках отключения света в Одесской области на 30 и 31 декабря 2025 года, сообщает Politeka.

Речь идет не о стабилизационных или экстренных обесточениях, а именно о плановых, связанных с проведением профилактических работ в электрических сетях региона. Эти работы должны повысить надежность электроснабжения и обезопасить от возможных аварий.

В частности, по данным энергетиков, во вторник, 30 декабря, дополнительные графики отключения света в Одесской области коснутся Великобуялицкой сельской территориальной общины, пишет Politeka. С 8:00 до 17:00 без электроэнергии останутся жители поселка Буялык, проживающие по улицам Калиновая, Тюрина и Привокзальная.

Такие же плановые обесточения во вторник с 8 до 17 часов состоятся также в пределах Великодолинской поселковой территориальной общины – в поселке Великодолинское по ул. Соборной.

В течение двух дней, 30 и 31 декабря, графики отключения света в Одесской области будут действовать в пределах Куяльницкого сельского территориального общества. По данным ДТЭК, ограничения электроснабжения могут действовать по 11 часов подряд, с 8:00 до 19:00, в следующих населенных пунктах:

30.12 – в селах Косы (для домов по улицам Садовая и Южная), Косы-Слободка, Соболевка (Полевая), Мандаровка (Новоселов);

31.12 – в с. Любомирка.

