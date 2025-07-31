Підвищення цін на електроенергію в Дніпропетровській області набуде чинності вже з 1 серпня.

Підвищення цін на електроенергію в Дніпропетровській області з 1 серпня стосуватиметься не всіх украхнських споживачів, повідомляє Politeka.net.

Це важливе рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Йдеться про зміну прайс-кепів — максимально допустимих цін на електроенергію, що діють у визначені години доби. Підвищення цін на електроенергію в Дніпропетровській області набуде чинності вже з 1 серпня.

Ключова зміна стосується періоду вечірнього пікового навантаження — з 17:00 до 23:00, коли споживання електроенергії традиційно є найвищим. У цей час вартість 1 мегават-години на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку зросте з 9 000 грн до 15 000 грн. На балансуючому ринку ціна підвищиться з 10 000 гривень до 16 000 гривень за мегават-годину.

Водночас для побутових споживачів умови залишаються без змін. Тариф для населення і надалі становить 4,32 грн за 1 кіловат-годину. Це стало можливим завдяки дії механізму покладання спеціальних обов’язків (ПСО), що дозволяє утримувати ціну стабільною для громадян задля соціального захисту.

Проте, як попереджають експерти, навіть якщо ціна для населення наразі не зростає, підвищення цін на електроенергію в Дніпропетровській області з 1 серпня для підприємств може мати опосередкований вплив на кожного споживача.

Збільшення витрат на світло для бізнесу неминуче призведе до зростання собівартості товарів і послуг. Це, у свою чергу, здатне спричинити подорожчання продукції в магазинах, підвищення вартості послуг і, як наслідок, пришвидшення інфляційних процесів.

У Нацкомісії наголошують, що ухвалене рішення є необхідним кроком у нинішніх умовах. Підвищення прайс-кепів має забезпечити стабільність функціонування енергетичного сектору в умовах обмежених генеруючих потужностей та високої вартості імпортної електроенергії. Очікується, що нові цінові обмеження стимулюватимуть залучення додаткових ресурсів, покращення балансування системи та більш гнучке споживання енергії.

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