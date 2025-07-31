Повышение цен на электроэнергию в Днепропетровской области вступит в силу с 1 августа.

Повышение цен на электроэнергию в Днепропетровской области с 1 августа будет относиться не ко всем украинским потребителям, сообщает Politeka.net.

Это важное решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Речь идет об изменении прайс-кепов – максимально допустимых рассценок на электроэнергию, действующих в определенные часы суток. Повышение цен на электроэнергию в Днепропетровской области вступит в силу с 1 августа.

Ключевое изменение касается периода вечерней пиковой нагрузки — с 17:00 до 23:00, когда потребление света традиционно самое высокое. В настоящее время стоимость 1 мегаватт-часа на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке вырастет с 9 000 грн до 15 000 грн. На балансирующем рынке стоимость повысится с 10 000 гривен до 16 000 гривен за мегаватт-час.

В то же время, для бытовых потребителей условия остаются без изменений. Тариф для населения и дальше составляет 4,32 грн за 1 киловатт-час. Это стало возможным благодаря действию механизма возложения специальных обязанностей (ПСО), позволяющего удерживать стоимость стабильной для граждан для социальной защиты.

Однако, как предупреждают эксперты, даже если цена для населения пока не растет, повышение цен на электроэнергию в Днепропетровской области с 1 августа для предприятий может оказать косвенное влияние на каждого потребителя.

Увеличение расходов на свет для бизнеса неизбежно приведет к росту себестоимости товаров и услуг. Это, в свою очередь, способно повлиять на подорожание продукции в магазинах, повышение стоимости услуг и, как следствие, ускорение инфляционных процессов.

В Нацкомиссии отмечают, что принятое решение является необходимым шагом в нынешних условиях. Повышение прайс-кепов должно обеспечить стабильность функционирования энергетического сектора в условиях ограниченных генерирующих мощностей и высокой стоимости импортной электроэнергии. Ожидается, что новые ценовые ограничения будут стимулировать привлечение дополнительных ресурсов, улучшение балансировки системы и более гибкое потребление энергии.

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