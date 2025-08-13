Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області залишається важливою підтримкою для тих, хто змушений був залишити свій дім.

Держава встановила чіткі правила, за якими можна оформити грошову допомогу для ВПО у Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.

Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області призначається тим, хто має офіційний статус внутрішньо переміщеної особи, відповідно до розпорядження Кабміну.

Отримати державну підтримку можуть ті, хто виїхав із територій, що перебувають в окупації, або з районів, де тривають бойові дії. Також на виплати мають право люди, чиї домівки були зруйновані чи стали непридатними для життя внаслідок обстрілів. У такому випадку до пакету документів додають підтвердження про пошкодження житла.

Розмір щомісячної грошової допомоги для ВПО у Дніпропетровській області від держави наразі становить 2000 гривень для дорослої людини та 3000 гривень для дитини чи особи з інвалідністю. Окрім цього, ще влітку 2023 року почали діяти постанови №709 та №789, які уточнили умови нарахування.

Тепер виплати надають на пів року з можливістю продовження ще на шість місяців, але лише для соціально вразливих категорій, серед яких малозабезпечені, багатодітні родини та особи з інвалідністю.

Під час ухвалення рішення враховують майновий та фінансовий стан заявника. Діти, народжені після переміщення, автоматично отримують право на підтримку. З листопада 2023 року гроші перераховують не окремо кожному члену родини, а на всю сім’ю.

Завдяки оновленим правилам оформлення статусу внутрішньо переміщеної особи, мешканці регіону можуть швидше отримувати необхідні документи, а отже і доступ до виплат.

