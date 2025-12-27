Графік відключення світла в Чернігові на 28 грудня охоплює більшість центральних та віддалених районів.

Графік відключення світла в Чернігові на 28 грудня оприлюднили місцеві енергетики, повідомляє Politeka.

З'явилася ця інформація на офіційному сайті Чернігівобленерго.

Планові роботи триватимуть із 09:00 до 17:00 у різних районах міста.

За даними енергокомпанії, електропостачання тимчасово призупинять на таких вулицях: Андрія Мовчана, Василя Прохорського, Вячеслава Радченка, В’ячеслава Чорновола, Довга, Дружби, Івана Богуна, Княжа, Космонавтів, Любецька, Перемоги, Півці, Ревуцького, Реміснича, Святомихайлівська, Чернігівська, Чернігівський, Шкільний, Юдашкіна, Ящука.

Під час відключення без світла залишаться окремі будинки та під’їзди за зазначеними адресами. Місцева влада наголошує, що роботи проводяться для профілактики мереж і підвищення надійності електропостачання.

Фахівці радять місцевим жителям заздалегідь підготувати резервне освітлення, зарядити прилади та спланувати день так, щоб уникнути незручностей під час відсутності електрики. Також попередьте про таку ситуацію сусідів та родичів, які не мають доступу до Інтернету.

Графік відключення світла в Чернігові на 28 грудня охоплює більшість центральних та віддалених районів, тому важливо звернути увагу на власні споживчі потреби та підготувати необхідні запаси.

Міські служби вже перевірили трансформаторні підстанції та підготували резервне обладнання для швидкого реагування на можливі несправності.

Енергетики закликають мешканців дотримуватися правил безпеки та не використовувати пошкоджені електроприлади під час планових робіт.

