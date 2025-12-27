График отключения света в Чернигове на 28 декабря охватывает большинство центральных и отдаленных районов.

График отключения света в Чернигове на 28 декабря обнародовал местные энергетики, сообщает Politeka.

Появилась эта информация на официальном сайте Черниговоблэнерго .

Плановые работы продлятся с 09:00 до 17:00 в разных районах города.

По данным энергокомпании, электроснабжение временно приостановят на следующих улицах: Андрея Мовчана, Василия Прохорского, Вячеслава Радченко, Вячеслава Чорновила, Долгая, Дружбы, Ивана Богуна, Княжа, Космонавтов, Любецкая, Победы, Пивцы, Ревуцкого, Реминича, Школьный, Юдашкин, Ящук.

При отключении без света останутся отдельные дома и подъезды по указанным адресам. Местные власти подчеркивают, что работы проводятся для профилактики сетей и повышения надежности электроснабжения.

Специалисты советуют местным жителям заранее подготовить резервное освещение, зарядить приборы и спланировать день так, чтобы избежать неудобств в отсутствие электричества. Также предупредите о ситуации соседей и родственников, не имеющих доступа к Интернету.

Городские службы уже проверили трансформаторные подстанции и подготовили резервное оборудование для реагирования на возможные неисправности.

Энергетики призывают жителей соблюдать правила безопасности и не использовать поврежденные электроприборы при плановых работах.

