Першочергове право на отримання цієї грошової допомоги у Чернігівській області та інших регіонах надаватиметься тим, хто найбільше її потребує.

У Чернігівській області розпочалася нова програма державної грошової допомоги для пенсіонерів та інших соціально вразливих категорій населення, пише Politeka.net.

Як повідомили в уряді, вона спрямована на підтримку під час зимового періоду. Мета цієї ініціативи — допомогти родинам, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну, підготуватися до холодів та забезпечити себе необхідним паливом для обігріву житла.

Згідно з рішенням Кабінету Міністрів, кожне домогосподарство, що відповідає встановленим критеріям, зможе отримати грошову допомогу у розмірі 19 400 гривень. Отримані кошти призначені насамперед для закупівлі твердого палива — дров, вугілля, брикетів або пелетів, що дозволить людям пережити зимовий сезон у теплі та безпеці.

Програма охоплює мешканців населених пунктів, розташованих поблизу лінії бойових дій або державного кордону з росією, у радіусі до 10 кілометрів. Йдеться не лише про Миколаївщину, а й про громади Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. Саме в цих регіонах підготовка до опалювального сезону є найскладнішою через небезпеку обстрілів, пошкоджену інфраструктуру та високі ризики перебоїв з постачанням ресурсів.

Першочергове право на отримання цієї грошової допомоги у Чернігівській області та інших регіонах надаватиметься тим, хто найбільше її потребує. Це насамперед пенсіонери та соціально вразливі категорії населення, серед яких:

внутрішньо переміщені особи, які втратили житло або були змушені залишити домівки через війну;

багатодітні родини, що виховують трьох і більше дітей;

домогосподарства з низьким рівнем доходу на одного члена сім’ї;

самотні матері чи батьки, які самостійно виховують дітей;

люди похилого віку, особливо ті, хто живе на самоті або не має роботи;

особи з інвалідністю та родини, які здійснюють за ними догляд.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області: як переписали ціни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Чернігівській області: запроваджено нову виплату, хто зможе отримати.