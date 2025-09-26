Робота для пенсіонерів у Чернігівській області охоплює промислові спеціальності, торгівлю та охоронну сферу, пропонуючи офіційне працевлаштування.

Робота для пенсіонерів у Чернігівській області доступна в різних напрямах, що дозволяє обрати вакансію відповідно до досвіду та можливостей кандидата, повідомляє Politeka.

Серед актуальних пропозицій на порталі work.ua виділяється «Північна промислова група». Підприємство у Чернігові пропонує роботу швеям, відкриваючи варіанти як повної, так і часткової зайнятості. Вакансія підійде студентам, людям з інвалідністю та представникам старшого покоління. Виробничий цех на вулиці Курганній обладнаний сучасними автоматизованими машинами. Умови праці зручні, навантаження рівномірне, а транспортне сполучення дозволяє легко дістатися до місця.

Робочий день триває з 8:30 до 17:00, а вихідними є субота та неділя. Працівникам гарантують офіційне оформлення й повний соціальний пакет. Заробітна плата коливається від 16 000 до 25 000 гривень залежно від навичок і продуктивності.

Ще одна вакансія відкрита у Ніжині — мережа «Фора» шукає продавців. Обов’язки включають викладку товарів, фасування, перевірку термінів придатності та консультування відвідувачів. Зарплата становить від 16 600 до 19 900 гривень. Крім регулярних виплат, пропонують медичне страхування, навчання з нуля, гнучкий графік і перспективи кар’єрного росту. Колектив підтримує нових співробітників і забезпечує комфортні умови роботи.

Також охоронна компанія «Вікінг-2012» набирає персонал для роботи у Києві та Чернігові. Об’єкти — торговельно-розважальні комплекси. Передбачено денні, добові та вахтові зміни. Роботодавець надає формений одяг і житло. Оплата варіюється від 18 000 до 24 000 гривень, додатково можливі премії.

Отже, робота для пенсіонерів у Чернігівській області охоплює промислові спеціальності, торгівлю та охоронну сферу, пропонуючи офіційне працевлаштування, соціальні гарантії й стабільний дохід для кандидатів різних категорій.

