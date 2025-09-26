Работа для пенсионеров в Черниговской области включает промышленные специальности, торговлю и охранную сферу, предлагая официальное трудоустройство.

Работа для пенсионеров в Черниговской области доступна по разным направлениям, что позволяет выбрать вакансию в соответствии с опытом и возможностями кандидата, сообщает Politeka.

Среди актуальных предложений на портале work.ua выделяется "Северная промышленная группа". Предприятие в Чернигове предлагает работу швеям, открывая варианты как полной, так и частичной занятости. Вакансия подойдет студентам, людям с инвалидностью и представителям старшего поколения. Производственный цех по улице Курганной оборудован современными автоматизированными машинами. Условия труда удобны, погрузка равномерна, а транспортное сообщение позволяет легко добраться до места.

Рабочий день длится с 8:30 до 17:00, а выходными являются суббота и воскресенье. Работникам гарантируется официальное оформление и полный социальный пакет. Заработная плата колеблется от 16000 до 25000 гривен в зависимости от навыков и производительности.

Еще одна вакансия открыта в Нежине – сеть «Фора» ищет продавцов. Обязанности включают в себя выкладку товаров, фасовку, проверку сроков годности и консультирование посетителей. Зарплата составляет от 16600 до 19900 гривен. Помимо регулярных выплат предлагают медицинское страхование, обучение с нуля, гибкий график и перспективы карьерного роста. Коллектив поддерживает новых сотрудников и обеспечивает удобные условия работы.

Также охранная компания "Викинг-2012" набирает персонал для работы в Киеве и Чернигове. Объекты – торгово-развлекательные комплексы. Предусмотрены дневные, суточные и вахтенные изменения. Работодатель предоставляет форменную одежду и жилье. Оплата варьируется от 18000 до 24000 гривен, дополнительно возможны премии.

Таким образом, работа для пенсионеров в Черниговской области включает промышленные специальности, торговлю и охранную сферу, предлагая официальное трудоустройство, социальные гарантии и стабильный доход для кандидатов разных категорий.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право