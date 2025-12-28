Енергетики почали оголошувати додаткові графіки відключення світла в Одеській області на наступний тиждень – із 29 грудня по 4 січня.

ДТЕК застосовуватиме додаткові графіки відключення світла в Одеській області з 29 грудня по 4 січня під час проведення планових робіт в електромережах, пише Politeka.

У понеділок, 29 грудня, додаткові графіки відключення світла зокрема торкнуться Окнянської селищної територіальної громади в Одеській області. Без електроенергії орієнтовно з 8:00 до 19:00 частково залишаться мешканці сіл Гулянка (по вул. Тараса Шевченка) та Платонове (вул. Степова).

Також у понеділок обмеження електропостачання діятимуть на території Куяльницької громади – з 8 до 19 години для сіл Коси (Садова, Південна), Коси-Слобідка, Мандарівка (Новоселів), Соболівка (Польова) та селища Борщі (Лісова), повідомляє Politeka.

У вівторок, 30 грудня, додаткові графіки відключення світла в Одеській області застосовуватимуть у межах Великобуялицької сільської територіальної громади. За даними ДТЕК, із 8:00 до 17:00 знеструмлення відбудеться в селищі Буялик для будинків по вулицях Калинова, Привокзальна, Тюріна.

У середу, 31.12, обмеження діятимуть із 8 до 19 години в селі Любомирка.

Про інші знеструмлення в регіоні на наступний тиждень до 4 січня 2026 року, повʼязані з проведенням профілактичних робіт в електромережах, ДТЕК оголосить пізніше, стежте за актуальною інформацією на сторінках компанії.

