Энергетики начали объявлять дополнительные графики отключения света в Одесской области на следующую неделю – с 29 декабря по 4 января.

ДТЭК будет применять дополнительные графики отключения света в Одесской области с 29 декабря по 4 января во время проведения плановых работ в электросетях, пишет Politeka.

В понедельник, 29 декабря, дополнительные графики отключения света, в частности, коснутся Окнянской поселковой территориальной общины в Одесской области. Без электроэнергии ориентировочно с 8:00 до 19:00 частично останутся жители сел Гулянка (по ул. Тараса Шевченко) и Платоново (ул. Степная).

Также в понедельник ограничения электроснабжения будут действовать на территории Куяльницкой общины - с 8 до 19 часов для сел Косы (Садовая, Южная), Косы-Слободка, Мандаровка (Новоселов), Соболевка (Полевая) и поселка Борщи (Лесная), сообщает Politeka.

Во вторник, 30 декабря, дополнительные графики отключения света в Одесской области будут применяться в пределах Великобуялицкой сельской территориальной общины. По данным ДТЭК, с 8:00 до 17:00 обесточивание состоится в поселке Буялык для домов по улицам Калиновая, Привокзальная, Тюрина.

В среду, 31.12, ограничения будут действовать с 8 до 19 часов в селе Любомирка.

О других обесточениях в регионе на следующую неделю до 4 января 2026 года, связанных с проведением профилактических работ в электросетях, ДТЭК объявит позже, следите за актуальной информацией на страницах компании.

