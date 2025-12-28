Саме в межах цієї програми реалізується ініціатива безкоштовні продукти для ВПО у Миколаївській області.

Безкоштовні продукти для ВПО у Миколаївській області доступні для внутрішньо переміщених осіб, які звертаються до спеціалізованого центру підтримки Херсонщини, що діє в місті Миколаїв, повідомляє Politeka.net.

Цей центр створено для людей, які були змушені залишити свої домівки та тимчасово проживають на території Миколаївщини. Тут надають комплексну підтримку переселенцям і місцевим жителям, котрі потребують соціального супроводу.

Заклад працює з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 15:00. Відвідувачі можуть скористатися правовими консультаціями, отримати психологічний супровід, а також одержати продовольчі набори. Саме в межах цієї програми реалізується ініціатива безкоштовні продукти для ВПО у Миколаївській області.

Для отримання послуг передбачена попередня реєстрація через спеціальну електронну форму. Такий підхід дозволяє координувати кількість отримувачів і планувати видачу ресурсів відповідно до реальних потреб.

Додатково громадянам радять підписатися на інформаційний Telegram-канал «Від Херсонщини для Херсонців». Там регулярно публікують оголошення про графік роботи центру, доступні програми підтримки та важливі повідомлення для переселенців.

Простір для прийому громадян розташований у Миколаєві за адресою: вулиця Генерала Карпенка, 46.

Робота центру забезпечується за участі органів влади Херсонського регіону та місцевих структур. До взаємодії долучені обласні та територіальні підрозділи, зокрема громади Лазурного, Чулаківки, Скадовська, Великої Копані та Бехтер.

Організатори зазначають, що діяльність простору спрямована на покриття базових потреб людей, які опинилися у складних життєвих умовах. Окрім матеріальної підтримки, тут допомагають з адаптацією, соціальними питаннями та відновленням емоційної рівноваги.

