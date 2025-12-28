Именно в рамках этой программы реализуется инициатива бесплатных продуктов для ВПЛ в Николаевской области.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Николаевской области доступны для внутренне перемещенных лиц, обращающихся в специализированный центр поддержки Херсонщины, действующий в городе Николаев, сообщает Politeka.net.

Этот центр создан для людей, вынужденных покинуть свои дома и временно проживающих на территории Николаевщины. Здесь оказывают комплексную поддержку переселенцам и местным жителям, нуждающимся в социальном сопровождении.

Заведение работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00. Посетители могут использовать правовые консультации, получить психологическое сопровождение, а также получить продовольственные наборы. Именно в рамках этой программы реализуется инициатива бесплатных продуктов для ВПЛ в Николаевской области.

Для получения услуг предусмотрена предварительная регистрация через специальную электронную форму. Такой подход позволяет координировать количество получателей и планировать выдачу ресурсов в соответствии с реальными потребностями.

Дополнительно гражданам советуют подписаться на информационный Telegram-канал "От Херсонщины для Херсонцев". Там регулярно публикуют объявления о графике работы центра, доступных программах поддержки и важных сообщениях для переселенцев.

Пространство для приема граждан расположено в Николаеве по адресу: улица Генерала Карпенко, 46.

Работа центра обеспечивается с участием органов власти Херсонского региона и местных структур. К взаимодействию присоединены областные и территориальные подразделения, в частности, общины Лазурного, Чулаковки, Скадовска, Великой Копани и Бехтер.

Организаторы отмечают, что деятельность пространства направлена ​​на покрытие базовых потребностей людей, оказавшихся в сложных жизненных условиях. Кроме материальной поддержки здесь помогают с адаптацией, социальными вопросами и восстановлением эмоционального равновесия.

