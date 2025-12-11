Денежное пособие в Одесской области призвано обеспечить базовые потребности и минимизировать затраты в период холодов.

Денежная помощь в Одесской области в этом сезоне стала доступна для нескольких категорий населения, сообщают местные органы социальной защиты, сообщает Politeka.

Программа предусматривает единовременную выплату, направленную на приобретение медикаментов и подготовку жилья к зимним условиям.

Размер пособия составляет 6,5 тысячи гривен. Пользоваться ею могут пенсионеры, лица с инвалидностью, малообеспеченные семьи, дети на попечении и переселенцы первой категории. Список сформировали так, чтобы охватить наиболее уязвимые группы населения.

Подать заявку можно через территориальное подразделение Пенсионного фонда. Необходимо предоставить реквизиты банковского счета и пакет документов для внесения в систему. Процедура занимает несколько минут, что помогает избежать длинных очередей.

Онлайн-вариант доступен через приложение "Дія". Пользователи выбирают раздел «Зимова підтримка», подтверждают наличие «Дія.Карты» и следуют инструкциям по получению выплат. Этот метод упрощает процесс и экономит время заявителей.

Денежная помощь в Одесской области призвана обеспечить базовые нужды и минимизировать затраты в период холодов. Специалисты советуют подавать заявки раньше времени, чтобы своевременно воспользоваться поддержкой, приобрести необходимые медикаменты и подготовить жилье к зимним условиям.

Местные органы социальной защиты отмечают, что программа направлена ​​на наиболее уязвимые категории населения и имеет целью облегчить финансовую нагрузку во время сезона похолодания. Эксперты также советуют следить за обновлениями в электронных сервисах и обращаться в консультационные центры по вопросам.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области: переселенцам начали выплачивать "седьмую" выплату, при каких условиях доступна.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области: украинцам раздают выплаты, сколько можно получить.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: кому из переселенцев доступно убежище.