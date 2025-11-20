Часть пенсионеров в Одесской области может получать денежную помощь как от государства, так и от волонтерских и международных организаций, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

В частности, для граждан, достигших 80 лет и нуждающихся в постоянном уходе, предусмотрена ежемесячная государственная выплата в размере 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. По состоянию на конец 2025 эта сумма составляет 944 гривны. Денежную помощь в Одесской области могут получить пенсионеры, у которых нет семьи, получают только пенсию по возрасту и имеют медицинское заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости постороннего ухода.

Оформить государственную помощь можно в местном управлении социальной защиты населения, подав заявление, паспорт, идентификационный код, справку из Пенсионного фонда и медицинское заключение.

Кроме этого, в январе 2025 года стартовала обновленная программа "єПідтримка", известная среди населения как "тысяча Зеленского". Пенсионеры могут получить единовременную выплату в размере 1000 гривен через приложение "Дия", банки-партнеры или через отделения Укрпочты. Средства программы можно использовать для оплаты коммунальных услуг или приобретения товаров украинского производства.

Также в этом году правительство утвердило единовременную денежную помощь в размере 6500 гривен в рамках пакета "Зимняя поддержка". Она предназначена для наиболее уязвимых категорий граждан, в частности одиноких пенсионеров, и предоставляется дополнительно в программу "єПідтримка". Цель этой помощи – частично компенсировать расходы на отопление, лекарства и пищевые продукты в холодный период года.

