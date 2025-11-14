Фермери зазначають, що намагаються утримати стабільну вартість, проте дефіцит продуктів в Одеській області значно обмежує такі можливості.

Дефіцит продуктів в Одеській області призвів до обмеження вибору у магазинах та значного подорожчання окремих товарів, особливо сезонних фруктів, повідомляє Politeka.

Найбільше постраждали груші: урожай травневих заморозків значно скоротив кількість плодів. Це відчувають не лише покупці, а й фермери, які втратили частину продукції через несприятливі погодні умови.

Аграріям довелося відновлювати пошкоджені сади, що суттєво підвищило витрати. Собівартість вирощування зросла, а на полицях магазинів поменшало місцевих фруктів.

За даними ринкових аналітиків, гуртова ціна на груші піднялася з 50 до 70 гривень за кілограм. У роздрібі покупці тепер платять близько 78 гривень.

Фермери зазначають, що намагаються утримати стабільну вартість, проте дефіцит продуктів в Одеській області значно обмежує такі можливості. Через фінансові труднощі частина врожаю реалізується одразу після збору, адже тривале зберігання стає нерентабельним.

У великих мережах українські груші майже зникли, натомість полиці заповнює імпортна продукція з Нідерландів, Іспанії, Еквадору та Південної Африки.

Для споживачів експерти радять планувати покупки заздалегідь і звертати увагу на альтернативні джерела, щоб уникнути нестачі у магазинах.

Незважаючи на таку ситуацію, продукти в Одесі можна отримати і безкоштовно.

Щодня планується видавати до 50 наборів. Волонтери зазначають, що формування черги відбуватиметься окремо для мешканців міста Одеса, аби запобігти великому скупченню людей і забезпечити впорядкований процес роздачі.

