Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області має гарантувати безперебійну роботу систем водопостачання.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області офіційно вступить у силу з початку нового року, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення ухвалили Канівська міська рада та виконавчий комітет під час засідання 16 грудня.

Згідно з новими тарифами, кубометр централізованої води коштуватиме 55,74 грн, а водовідведення — 38,28. Обслуговування побутових відходів також подорожчає в середньому на 17%.

Місячна плата за вивезення сміття у багатоквартирних будинках із контейнерною системою складе 48,14 грн на одного мешканця. Для приватного сектору: за контейнерну систему — 48,14, за безконтейнерну — 40,02. Перевезення одного кубометра змішаних відходів обійдеться: для населення — 127,49, бюджетних установ — 138,74, інших споживачів — 182,48.

Начальник відділу ЖКГ, інфраструктури та енергоефективності Дмитро Балан пояснив, що зміни тарифів базуються на економічних розрахунках підприємств. Основними факторами стали підвищення мінімальної зарплати, зростання витрат на електроенергію, податки, паливо та матеріали.

Міська влада наголошує, що частково компенсувати додаткові витрати допоможуть субсидії та пільги. Рішення покликане забезпечити стабільну роботу комунальних служб, своєчасну виплату зарплат, модернізацію мереж та підтримку належного рівня обслуговування населення.

Фахівці радять жителям планувати місячний бюджет, відстежувати інформацію про субсидії та своєчасно оплачувати рахунки, щоб уникнути накопичення боргів. Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області має гарантувати безперебійну роботу систем водопостачання, водовідведення та утилізації сміття протягом наступного року.

