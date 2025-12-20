Наприкінці грудня у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на залізничній інфраструктурі буде тимчасово діяти новий графік руху поїздів з Черкас.

Новий графік руху поїздів з Черкас вводить компанія-перевізник "Укрзалізниця", зміни розпочнуть діяти наприкінці грудня, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм-каналі.

Наприкінці грудня у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на залізничній інфраструктурі буде тимчасово діяти новий графік руху поїздів. Крім того, скориговано маршрути окремих приміських рейсів.

На Черкащині за зміненим маршрутом курсуватимуть такі рейси:

23 грудня експрес №6097 курсуватиме за маршрутом Черкаси – Сміла замість напрямку в сторону станції імені Тараса Шевченка. Наступного дня, 24 числа, поїзд №6022 здійснюватиме рух за маршрутом Сміла – Черкаси замість рейсу імені Тараса Шевченка – Черкаси.

У період 23, 24, 26 та 29 грудня експрес №6506 сполученням імені Тараса Шевченка – Знам’янка курсуватиме без зупинок на станціях Водяне, Степова та Знам’янка-2.

Зміни – тимчасові, проте, щоб уникнути непорозумінь, в "Укрзалізниці" просять враховувати їх під час планування поїздок.

Варто також нагадати, що тепер в регіоні курсує менше приміських поїздів. З 14 грудня ввели новий графік руху по "Укрзалізниці".

Загалом по Україні розклад електричок і дизель‐поїздів залишається без змін, за винятком Черкащини. Так у новому розкладі зменшилася кількість рейсів, що сполучатимуть обласний центр з іншими містами області.

З 14 числа скасовано експреси Умань – Черкаси та Христинівка – Черкаси. Нові рейси курсують лише до станції імені Тараса Шевченка:

№6302 Христинівка – ім. Т.Г. Шевченка;

№6358 Христинівка – ім. Т.Г. Шевченка.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Черкаській області: на якій посаді пропонують від 30 тисяч гривень.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Черкасах: що відомо про зміни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області: кому терміново потрібно написати заяву в Пенсійний фонд.