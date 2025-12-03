Подорожчання проїзду у Черкасах може відчути кожен пасажир міських маршруток., повідомляє Politeka.

Відповідне рішення ухвалили 1 грудня члени виконавчого комітету Черкаської міської ради, повідомляє пресслужба мерії.

Тариф за поїздку готівкою зросте до 20 гривень, тоді як при оплаті через валідатор вона залишиться на рівні 16 грн. Рішення стосується лише маршруток, які обслуговуються приватними перевізниками.

Директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури Сергій Отрешко зазначив, що після ухвалення постанови триватиме збір пропозицій і зауважень від жителів. Процедура триватиме протягом місяця та дозволить громадськості вплинути на остаточний варіант тарифу.

За словами фахівців, подорожчання проїзду у Черкасах пов’язане із підвищенням експлуатаційних витрат та необхідністю модернізації транспорту. Міська влада радить пасажирам заздалегідь планувати поїздки та користуватися безготівковими способами оплати, щоб уникнути додаткових витрат.

Таким чином, зміни тарифів вже найближчим часом можуть вплинути на бюджет мешканців, а остаточний рівень плати буде визначений після завершення громадських консультацій.

Крім того, у Черкаській області підвищення цін зачепило і сферу комунальних послуг. Зокрема, зросли розцінки на воду.

Фахівці наголошують, що частина витрат формується через прогноз індексу виробничих цін на найближчі роки. Оплата праці залишається на базовому рівні, закріпленому у 2025 році, що також впливає на структуру фінансових розрахунків підприємства.Ознайомитися з документацією можна на ресурсах міської адміністрації та комунального підприємства.

