Повышение тарифов на воду в Черкасской области официально стартует с начала 2026 года, о чем сообщает администрация местного медицинского учреждения, ответственного за формирование расчетов для общества, передает Politeka.

Решение принято с учетом роста расходов, необходимых для поддержания работы системы водоснабжения.

По данным, действующая сумма для пользователей составляет 30,65 грн за кубометр. В проекте на следующий год предусмотрено 30,78, что означает увеличение всего на несколько копеек. Однако даже такое различие связано с изменениями на рынке электроэнергии, повышением стоимости материалов и потребностью закладывать средства на ремонтные работы.

Специалисты отмечают, что часть затрат формируется из-за прогноза индекса производственных цен на ближайшие годы. Оплата труда остается на базовом уровне, закрепленном в 2025 году, что также оказывает влияние на структуру финансовых расчетов предприятия.

Жители могут предоставить свои замечания по поводу запланированных изменений. Прием обращений продлится с 1 по 16 октября, а информацию разрешено предоставить лично по адресу Небесной Сотни, 65а или по электронной почте учреждения. Это позволяет жителям высказывать позицию и приобщаться к обсуждению.

В результате повышение тарифов на воду в Черкасской области происходит по официальным расчетам, содержащим подробное объяснение причин, а ознакомиться с документацией можно на ресурсах городской администрации и коммунального предприятия.

Несмотря на столь сложную ситуацию, в области объявили и хорошие новости. В частности, жители Черкасской области имеют возможность получить денежную помощь на отопление.

