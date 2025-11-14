Такі обмеження руху транспорту в Черкаській області пов’язані з необхідністю оновлення покриття й перевірки стану колій.

Обмеження руху транспорту в Черкаській області запровадять через проведення ремонтних робіт на залізничному переїзді в місті Городище, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в Городищенській територіальній громаді на офіційному сайті.

Роботи триватимуть із 14 до 21 листопада.

Як повідомили у Городищенській міській раді, перекриття стосується ділянки між вулицями Героїв Чорнобиля та Кожедуба. У цей період проїзд через переїзд буде тимчасово обмежено, тому водіям радять заздалегідь планувати маршрут та користуватися об’їзними дорогами.

Такі обмеження руху транспорту в Черкаській області пов’язані з необхідністю оновлення покриття й перевірки стану колій, щоб підвищити безпеку переміщення після завершення робіт.

Крім того, у Черкасах запровадили нову систему оплати проїзду, що працює через валідатори. Водій здійснює кожен готівковий розрахунок через пристрій, після чого пасажир отримує паперовий квиток, який слід зберігати до кінця маршруту. Такий підхід дозволяє фіксувати всі операції, робить оплату прозорішою та мінімізує ризики зловживань.

Електронна система поступово запроваджується на міських маршрутах. На початку жовтня вона вже діяла на семи напрямках, а згодом планується поширення на весь громадський транспорт. Новий формат допомагає ефективніше контролювати перевезення, збирати точні дані про пасажиропотік і покращувати співпрацю між перевізниками та владою.

Схема роботи проста: пасажир передає оплату водію, який проводить транзакцію через валідатор і видає квиток. Дані про розрахунок автоматично передаються до системи АСООП, де зберігаються для подальшого аналізу та обліку.

