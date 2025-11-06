Нова система оплати проїзду у Черкасах передбачає використання валідаторів, через які водій має проводити кожен готівковий розрахунок.

Нова система оплати проїзду у Черкасах розпочала роботу на одному з міських маршрутів, інформує Politeka.

Це важливий етап у цифровому оновленні транспорту, який допомагає впорядкувати облік пасажирів і контролювати фінансові операції.

За даними міськради, нова система оплати проїзду у Черкасах передбачає використання валідаторів, через які водій має проводити кожен готівковий розрахунок. Після розрахунку пасажир отримує паперовий квиток, який необхідно зберігати до завершення поїздки. Такий формат дає можливість фіксувати всі транзакції, запобігаючи зловживанням і сприяючи прозорості розрахунків.

Поступово електронний механізм впроваджується на різних міських маршрутах. На початку жовтня він діяв вже на семи напрямках, а з часом планується повне охоплення всіх автобусів. Новий механізм спрощує контроль за перевезеннями, дає змогу вести точну статистику пасажиропотоку та покращує взаємодію між перевізниками й місцевою владою.

Принцип дії простий: користувач передає водію гроші, той через пристрій фіксує оплату, після чого видає чек. Інформація автоматично надходить у систему АСООП, де зберігається для аналітичної обробки. Крім того, доступна безготівкова форма розрахунку — у салонах розміщені покрокові інструкції для пасажирів.

Упровадження електронного квитка здійснюється спільно Черкаською міською радою, компанією Smart Ticket Technology та міжнародною платіжною системою Visa. Для зворотного зв’язку працює гаряча лінія — 0 800 300 844.

Завдяки цьому рішенню міський транспорт став комфортнішим, технологічним і відкритим, що сприяє підвищенню якості обслуговування жителів і розвитку інфраструктури.

