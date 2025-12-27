Новий графік руху поїздів до Львова означає появу додаткового залізничного сполучення між Волинською та Львівською областями.

Новий графік руху поїздів до Львова почав діяти з 14 грудня разом із оновленням розкладу регіональних, приміських та міських рейсів, повідомляє Politeka.

Про зміни поінформували на офіційній сторінці "Укрзалізниці" у Телеграмі. Там зазначили, що компанія розширює мережу подорожей за рахунок запуску ддаткових регулярних регіональних маршрутів на заході країни.

За словами представників перевізника, новий графік руху поїздів до Львова спрямований на підвищення комфорту та зручності пересування між сусідніми областями, а також на створення більш передбачуваного та стабільного залізничного сполучення для щоденних поїздок і ділових подорожей.

У межах цих змін, новий графік руху поїздів до Львова включає запуск регіональних рейсів на маршруті до Ковеля, які забезпечують комфортне сполучення між Львівською та Волинською областями.

Зокрема, з нашого облцентру до Ковеля курсує №840 із часом відправлення 05:20 і прибуття 08:42, а у зворотному напрямку - №841. Він вирушає о 09:42 та прибуває до нашого міста о 13:07.

У другій половині дня передбачений ще один рейс №842 з таким же сполученням. Виїжджає із нашого облцентру він о 14:10, а прибуває о 17:33. Окрім цього, є №843, який у зворотному напрямку, з Ковеля, вирушає о 18:33 та доїжджає до кінцевої о 22:00.

Такий розклад дає можливість пасажирам планувати як ранкові, так і вечірні поїздки, що особливо важливо для тих, хто подорожує у справах або навідує родичів у сусідньому регіоні.

В "Укрзалізниці" звертають увагу, що будь-які нововвведення формуються з урахуванням попиту на внутрішні поїздки та розвиток регіонального сполучення.

