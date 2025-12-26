Новий графік руху транспорту у Львові дозволяє забезпечити зручний доїзд до святкових локацій.

У Львові на різдвяні свята запроваджено новий графік руху транспорту для маршруту №99 до Шевченківського гаю, повідомляє Politeka.

З 25 по 28 грудня автобус курсуватиме за маршрутом площа Галицька — Музей народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького. Лінію обслуговує міське АТП‑1.

Графік руху передбачає один транспортний засіб із 10:00 до 19:00, інтервал між рейсами орієнтовно одна година.

Як зазначають у управлінні транспорту ЛМР, маршрут №99 виїжджає на лінію в зимовий період виключно під час проведення масових заходів у скансені через низький пасажиропотік. З настанням весни автобус відновить регулярне курсування щовихідних.

Новий графік руху транспорту у Львові дозволяє забезпечити зручний доїзд до святкових локацій та підтримати комфорт пересування для львів’ян і гостей міста.

Крім того, у місті повідомляли про новий графік руху поїздів.

Він передбачає курсування 16 додаткових складів у святкові дні.

У цю кількість включено рейси з Києва та Одеси. Також перевізник планує збільшити кількість причіпних вагонів для пасажирів із Дніпра.

Львівський залізничний вузол став ключовим для тих, хто прямує до Карпат: на відпочинок, для реабілітації військових або подорожей із дітьми. Особливу увагу у «Укрзалізниці» звертають на потяг №291 Київ – Львів, який зручний для стикування з рейсом №157/158 Львів – Чоп.

Маршрут охоплює популярні карпатські напрямки: Славсько, Воловець, Сваляву та Мукачево. Потяг №289 з Києва прибуває о 07:40, що дозволяє пасажирам пересідати о 10:51 на сучасний дизельний потяг Львів – Ворохта через Яремче та Буковель.

