У місті буде змінено режим роботи та запроваджено новий графік руху транспорту у Львові.

Новий графік руху транспорту у Львові вводиться на час різдвяних та новорічних свят, зміни стосуються автобусів, трамваїв та тролейбусів, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у міській раді.

За інформацією департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради, у період різдвяних та новорічних свят у місті буде змінено режим роботи та введено новий графік руху транспорту у Львові.

З огляду на те, що більшість приватних підприємств матимуть вихідні дні, 25–26 грудня та 1–2 січня міські автобуси, трамваї та тролейбуси працюватимуть за розкладом руху вихідного дня.

«У дні Різдва та Нового року в місті є менший пасажиропотік, тому громадський транспорт працюватиме за розкладом „вихідного дня“. Автобуси, трамваї та тролейбуси курсуватимуть із більшими інтервалами, водночас перші й останні рейси будуть збережені. Просимо пасажирів зважати на це при плануванні своїх поїздок», — зазначив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.

Мешканців та гостей Львова закликають завчасно планувати свої поїздки та враховувати зміни в розкладі руху громадського транспорту під час святкових днів.

Разом із тим в управлінні транспорту Львівської міської ради уточнили, що тролейбусний маршрут №27 у зазначені дні курсуватиме за звичним, без змін, розкладом руху.

Крім цього, у Львові вперше за 75 років запрацюють зимові поїзди на дитячій залізниці. Це знакова подія, яка розширює формат роботи дитячих залізниць і відкриває нові можливості для навчання та дозвілля дітей у зимовий період.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати за проїзд у Львівській області: розрахунок став легшим для пасажирів.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Львівській області: де отримати підтримку.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на воду у Львові: експерт розповів, скільки потрібно платити для стабільного постачання.