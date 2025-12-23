В городе будет изменен режим работы и введен новый график движения транспорта во Львове.

Новый график движения транспорта во Львове вводится во время рождественских и новогодних праздников, изменения касаются автобусов, трамваев и троллейбусов, сообщает Politeka.net.

Об этом было предупреждено в городском совете.

По информации департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского городского совета, в период рождественских и новогодних праздников в городе будет изменен режим работы и введен новый график движения транспорта во Львове.

Учитывая, что большинство частных предприятий будут иметь выходные дни, 25–26 декабря и 1–2 января местные автобусы, трамваи и троллейбусы будут работать по расписанию выходного дня.

«В дни Рождества и Нового года в городе есть меньший пассажиропоток, поэтому общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня. Автобусы, трамваи и троллейбусы будут курсировать с большими интервалами, в то время как первые и последние рейсы будут сохранены. Просим пассажиров учитывать это при планировании своих поездок», — отметил директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олег Забарило.

Жителей и гостей Львова призывают заблаговременно планировать поездки и учитывать изменения в расписании движения общественного транспорта во время праздничных дней.

Вместе с тем, в управлении транспорта Львовского городского совета уточнили, что троллейбусный маршрут №27 в указанные дни будет курсировать по привычному, без изменений, расписанию движения.

Кроме того, во Львове впервые за 75 лет заработают зимние поезда на детской железной дороге. Это знаковое событие, расширяющее формат работы детских железных дорог и открывающее новые возможности для обучения и досуга детей в зимний период.

