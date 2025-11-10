Новая система оплаты проезда во Львовской области в Дрогобыче обеспечивает быстроту, удобство и прозрачность расчетов.

Новая система оплаты проезда в Львовской области начала действовать в Дрогобыче с 10 октября, сообщает Politeka.

Теперь жители могут платить за поездку через QR-код в приложении EasyPay.

В городских автобусах идет внедрение автоматизированной системы учета, позволяющей отказаться от наличных расчетов и перейти на современные цифровые сервисы.

Пассажиры могут воспользоваться специальными наклейками в салоне транспорта, где размещен QR-код для быстрой оплаты. Чтобы приобрести билет, достаточно отсканировать код и произвести платеж в приложении EasyPay. В то же время, в городе обновили тарифы, которые теперь зависят от выбранного способа оплаты.

Самым выгодным остается использование "Карты Дрогобычанина" - стоимость одной поездки составляет 15 гривен. Оплата банковской картой обойдется в 18 гривен, а при расчете наличными водителю — 20 гривен. Приобрести «Карту Дрогобычанина» можно в сети маркетов «Семь-23». По данным оператора, только с начала октября жители приобрели 427 таких карт.

Для оплаты через QR-код пользователь должен установить приложение EasyPay, выбрать в настройках город «Дрогобыч», отсканировать код, выбрать нужный билет, указать количество и подтвердить покупку. Если у пассажира есть карта жителя, система автоматически спишет стоимость поездки после сканирования.

Билет активируется сразу после транзакции и отображается в приложении. Его нужно показать водителю во время проверки. Следует учитывать, что такой билет действует только на одну поездку и не дает права на пересадку.

Итак, новая система оплаты проезда во Львовской области в Дрогобыче обеспечивает скорость, удобство и прозрачность расчетов, способствуя переходу городского транспорта к современным цифровым стандартам.

