Робота для пенсіонерів у Львові не означає, що люди з життєвим досвідом можуть отримувати лише копійки, тож розповідаємо, де шукати гарні зарплати.

Робота для пенсіонерів у Львові дозволяє отримувати стабільний дохід в різних сферах, повідомляє Politeka.

Серед привабливих пропозицій на платформі work.ua є вакансія комплектувальника товарів у Франківському районі із зарплатою від 25 000 до 35 000 гривень.

На цій посаді основні обов’язки включають дбайливу комплектацію товарів згідно замовлення та ввічливе спілкування з гостем. Винагорода формується залежно від кількості зібраних замовлень.

Додатково працівники отримують бонуси за високу оцінку гостя, точність збирання та електронні чайові. Компанія забезпечує адаптацію новачків, навчання, тренінги та бонуси, а також знижки на спортивні заклади та курси іноземних мов.

Ще одна пропозиція для тих, хто цікавиться роботою для пенсіонерів у Львові, це вакансія офіціанта у мережі дитячих розважальних закладів «Країна Мрій». Зарплата становить 30 000−35 000 грн ставка плюс відсотки та чайові.

Графік гнучкий, можливі зміни 3/3 або за домовленістю з 9:00 до 21:30. Працівники отримують гарантоване оплачуване стажування, стабільну оплату двічі на місяць, бонуси та премії, а також ранкову каву і обід за рахунок закладу.

Також на сайті пропонується позиція пекаря у мережі «Сільпо» із зарплатою 32 600−46 300 залежно від відпрацьованих годин. Працівники отримують офіційне працевлаштування, страхування життя, індивідуальний графік та підтримку колег і керівників у адаптації.

Компанія, окрім роботи для пенсіонерів у Львові, забезпечує тренінги, пільги на вивчення іноземних мов, відвідування спортивних закладів та знижки на власне виробництво «Сільпо».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Львові: хто може розраховувати на прихисток.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати проїзду у Львові: які нововведення з'явилися.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Львові: українцям пропонують зарплату від 30 тисяч.