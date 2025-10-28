Робота для пенсіонерів у Львові охоплює торгівлю, випічку та приготування страв.

Робота для пенсіонерів у Львові пропонує різноманітні вакансії в продажу, гастрономії та готельно-ресторанній сфері, повідомляє Politeka.

Актуальні пропозиції публікує портал work.ua, де зібрані оголошення від великих мереж і локальних закладів.

Наприклад, Vodafone Retail Україна запрошує продавця-консультанта зі ставкою 20 000–45 000 грн плюс відсотки. Спеціаліст консультує клієнтів щодо смартфонів, гаджетів, аксесуарів та продуктів бренду, здійснює продажі готівкою, безготівково або в кредит, бере участь у прийомі та переміщенні товарів, інвентаризації й мерчендайзингу. Компанія гарантує офіційне працевлаштування, оплачувані лікарняні та відпустки, медичне страхування, наставництво й можливості для кар’єрного зростання.

Для прихильників кухні доступні пропозиції від «Сільпо» та Smaki-maki. У «Сільпо» пекарі отримують 32 600–46 300 грн; вони готують дріжджове, бісквітне та листкове тісто, печуть хліб, булочки, пироги й круасани; роботодавець забезпечує стабільну зарплату, офіційне оформлення, страхування життя та адаптацію новачків.

Кухар-сушист у Smaki-maki заробляє 39 000–42 000 грн; спеціаліст готує суші, боули та інші страви японської кухні, отримує оплачуване стажування, бонуси за якість, безкоштовне харчування, знижки та транспорт додому; графік 2/2, 3/3 або 3/2 дозволяє обирати зручний ритм.

Отже, робота для пенсіонерів у Львові охоплює торгівлю, випічку та приготування страв; вакансії передбачають офіційне працевлаштування, стабільну оплату, навчання з наставником і комфортні умови праці для активної зайнятості та додаткового прибутку.

