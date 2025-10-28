Работа для пенсионеров во Львове включает торговлю, выпечку и приготовление блюд.

Работа для пенсионеров во Львове предлагает различные вакансии в продаже, гастрономии и гостинично-ресторанной сфере, сообщает Politeka.

Актуальные предложения публикует портал work.ua , где собраны объявления от крупных сетей и локальных заведений.

К примеру, Vodafone Retail Украина приглашает продавца-консультанта со ставкой 20 000–45 000 грн плюс проценты. Специалист консультирует клиентов по смартфонам, гаджетам, аксессуарам и продуктам бренда, осуществляет продажи наличными, безналично или в кредит, принимает участие в приеме и перемещении товаров, инвентаризации и мерчендайзинга. Компания гарантирует официальное трудоустройство, оплачиваемые больничные и отпуска, медицинское страхование, наставничество и возможности для карьерного роста.

Для поклонников кухни доступны предложения от «Сильпо» и Smaki-maki. В «Сильпо» пекари получают 32600–46300 грн; они готовят дрожжевое, бисквитное и слоеное тесто, пекут хлеб, булочки, пироги и круассаны; работодатель обеспечивает стабильную зарплату, официальное оформление, страхование жизни и адаптацию новичков.

Повар-сушист в Smaki-maki зарабатывает 39000-42000 грн; специалист готовит суши, боулы и другие блюда японской кухни, получает оплачиваемую стажировку, бонусы за качество, бесплатное питание, скидки и транспорт на дом; график 2/2, 3/3 или 3/2 позволяет выбирать удобный ритм.

Итак, работа для пенсионеров во Львове включает торговлю, выпечку и приготовление блюд; вакансии предусматривают официальное трудоустройство, стабильную оплату, обучение с наставником и комфортные условия труда для активной занятости и дополнительной прибыли.

