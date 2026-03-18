Графіки відключення світла у Харківській області на 18 березня будуть тривати через профілактичні та планові роботи енергетиків, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Харківобленерго», на яке посилаються кілька громад регіону.

Графіки відключення світла у Харківській області на 18 березня були заздалегідь підготовлені та сформовані з урахуванням планових ремонтних і профілактичних робіт на електромережах.

18.03.2026 року будуть вимикати світло через плановий ремонт. Обмеження вводяться в селі Нагірне з 08:00 до 19:00 години за такими адресами:

вул.Покровська;

вул.Квітнева — 2, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Також 18.03.2026 року електрика зникне в селі Бердянка з 08:00 до 17:10 години. Знеструмлять наступні вулиці:

вул.Лесі Українки — 3, 4, 5, 8, 9, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30;

вул.Центральна — 1, 3.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах будуть проводити профілактичні роботи у межах Зачепилівська селищна територіальна громада. У зв’язку з виконанням профілактичних робіт з 08:00 до 17:00 години 18.03.2026 року буде відключення електроенергії у таких населених пунктах:

с.Бердянка: всі адреси

с.Залінійне:

вул.Лиманська — 5, 11, 13, 19, 23, 25, 29, 43, 66, 68, 70, 72, 74, 96, 104, 106, 112, 114, 116

с.Сомівка:

вул.Центральна — 26А, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38–56, 59, 61–67, 69, 70, 71, 73–84, 86–92, 94, 100, 132;

вул.Харківська — 3, 4, 5А, 6

с.Займанка:

вул.Київська — 3, 4, 5, 7, 8;

вул.Лиманська — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12;

вул.Набережна — 3, 4, 5, 7, 8;

вул.Новоселівська — 2, 3, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 13, 14.

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів у Харківській області: що має змінитися в цьому році.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові: яку підтримку надають благодійники.

Як повідомляла Politeka, Завершення опалювального сезону в Харкові: коли чекати на вимкнення батарей у 2026 році.