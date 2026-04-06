Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Харківській області передбачає фінансову підтримку від БФ «Право на захист» у межах програми «Консорціум Реагування – 2026», повідомляє Politeka.

Виплати охоплюють внутрішньо переміщених осіб та місцевих мешканців і становлять від 1 800 до 4 100 гривень на місяць залежно від категорії.

Програма діє у шести регіонах: Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській та Харківській областях. Основна мета – підтримка домогосподарств із низьким доходом, які опинилися у зоні ризику або були змушені покинути власне житло через бойові дії.

Право на допомогу мають родини, де середньомісячний дохід на одну особу менший за 8 422 гривні. В межах пілотної реєстрації передбачено участь для ВПО, які перемістилися понад 45 днів тому, але не більше шести місяців, і проживають понад 50 км від лінії фронту чи державного кордону.

Критерії відбору включають статус зайнятості, наявність інвалідності або серйозного медичного стану, склад домогосподарства, вік членів сім’ї, близькість до фронту, тип населеного пункту та стратегії подолання життєвих труднощів.

Для реєстрації потрібні документи: посвідчення особи, РНОКПП всіх членів домогосподарства, дійсний банківський рахунок у гривнях та підтвердження складу сім’ї й наявності вразливостей. Виплати надходять лише на особистий рахунок, не через картки «єПідтримка», «єМалятко», «єВідновлення» чи «Дія.Картка».

Реєстрація здійснюється у пунктах або мобільними групами. Для маломобільних осіб організовують виїзд мобільної команди. Після перевірки документів рішення про включення ухвалюють протягом кількох тижнів, орієнтовний термін надходження коштів – 4–6 тижнів.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Харківській області спрямована на зменшення фінансового навантаження, підтримку базових потреб та стабільність у регіоні. Мешканцям радять заздалегідь підготувати документи та слідкувати за графіком роботи пунктів реєстрації.

Для консультацій працює гаряча лінія 0 800 750 104 (будні 09:00–18:00) та електронна пошта cash.assistance@r2p.org.ua. Також доступний додаток «де Допомога», що надає актуальні дані про виплати, продуктові набори, одяг і предмети побуту від фондів.

Джерело

Останні новини України:

