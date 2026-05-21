«Укрзалізниця» повідомила про новий графік поїздів у Харківській області через продовження ремонтних робіт на окремих ділянках залізниці, повідомляє Politeka.net.

Коригування графіків пов’язані з проведенням технічного обслуговування колій та модернізацією інфраструктури. Такі роботи необхідні для забезпечення безпечного і стабільного руху поїздів, а також для підвищення надійності перевезень.

Як зазначають в «Укрзалізниці», 26, 27, 28 та 29 травня 2026 року новий графік руху діятиме для приміського поїзда №6605 Харків-Пасажирський — Гракове. Відправлення з Харкова-Пасажирського заплановане на 09:30. Далі поїзд курсуватиме через станції Основа, Передвузлова, ЕЦ-2, Безлюдівка, Удянська та Жихор, після чого продовжить рух відповідно до чинного розкладу.

Також тимчасові зміни торкнуться експреса №6606 сполученням Гракове — Харків-Пасажирський. 25 та 26 травня 2026 року рейс до станції Основа курсуватиме за стандартним графіком, а далі рух продовжиться за оновленим розкладом. Відправлення зі станції Основа передбачене о 14:49, із зупинкою на станції Новоселівка, а прибуття до Харкова-Пасажирського — о 15:10.

Пасажирам рекомендують заздалегідь перевіряти актуальну інформацію щодо розкладу руху та можливих змін маршрутів на офіційному сайті «Укрзалізниці» перед плануванням поїздок.

Крім того, «Укрзалізниця» попередила про тимчасову зміну маршруту приміського поїзда №6321. У період із 25 по 29 травня, а також з 1 по 5 та з 8 по 12 червня 2026 року рейс курсуватиме за маршрутом Люботин — Огульці замість сполучення Нова Баварія — Огульці.

У цей самий період поїзд №6912 Люботин — Огульці тимчасово буде виведений із графіка.

