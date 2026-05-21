«Укрзалізниця» повідомила про новий графік поїздів у Харківській області через продовження ремонтних робіт на окремих ділянках залізниці, повідомляє Politeka.net.

Коригування графіків пов’язані з проведенням технічного обслуговування колій та модернізацією інфраструктури. Такі роботи необхідні для забезпечення безпечного і стабільного руху поїздів, а також для підвищення надійності перевезень.

Як зазначають в «Укрзалізниці», 26, 27, 28 та 29 травня 2026 року новий графік руху діятиме для приміського поїзда №6605 Харків-Пасажирський — Гракове. Відправлення з Харкова-Пасажирського заплановане на 09:30. Далі поїзд курсуватиме через станції Основа, Передвузлова, ЕЦ-2, Безлюдівка, Удянська та Жихор, після чого продовжить рух відповідно до чинного розкладу.

Також тимчасові зміни торкнуться експреса №6606 сполученням Гракове — Харків-Пасажирський. 25 та 26 травня 2026 року рейс до станції Основа курсуватиме за стандартним графіком, а далі рух продовжиться за оновленим розкладом. Відправлення зі станції Основа передбачене о 14:49, із зупинкою на станції Новоселівка, а прибуття до Харкова-Пасажирського — о 15:10.

Укрзалізниця, поїзди

Пасажирам рекомендують заздалегідь перевіряти актуальну інформацію щодо розкладу руху та можливих змін маршрутів на офіційному сайті «Укрзалізниці» перед плануванням поїздок.

Крім того, «Укрзалізниця» попередила про тимчасову зміну маршруту приміського поїзда №6321. У період із 25 по 29 травня, а також з 1 по 5 та з 8 по 12 червня 2026 року рейс курсуватиме за маршрутом Люботин — Огульці замість сполучення Нова Баварія — Огульці.

У цей самий період поїзд №6912 Люботин — Огульці тимчасово буде виведений із графіка.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: які варіанти зараз доступні.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: як офіційна робота впливає на виплати.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Харківській області: хто може отримувати по 500 гривень.