Обмеження на карткові перекази з 1 червня у Харківській області почнуть діяти в оновленому форматі для окремих категорій бізнесу, повідомляє Politeka.

Відповідні зміни передбачені у новій редакції Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Посилення контролю спрямоване на підвищення прозорості фінансових операцій серед підприємців.

Початковий документ підписали ще 10 грудня 2024 року, і наразі до нього приєдналися 25 банківських та фінансових установ країни.

Про обмеження на карткові перекази з 1 червня у Харківській області проінформували в пресслужбі Незалежної асоціації банків України.

Нові правила безпосередньо вплинуть на новостворених підприємців, а також на так звані "сплячі" або неактивні компанії, які мають ознаки ризикової діяльності.

Перший етап змін розпочнеться у серпні 2026 року, тобто через три місяці після фіксації умов меморандуму. Для новостворених та неактивних фізичних осіб-підприємців 1 групи місячний ліміт складе 600 тисяч гривень.

Для підприємців, які працюють на 2 та 3 групах оподаткування, максимальна сума переказів буде встановлена на рівні 3 млн грн на місяць.

Для нових і неактивних юридичних осіб у цей же період почне діяти ліміт у розмірі 5 млн грн.

Наступний етап змін запланований на листопад 2026 року, коли рамки стануть ще жорсткішими. Фізичні особи-підприємці 1 групи зможуть переказувати до 400 тис. грн на місяць.

Для 2 та 3 груп ліміт зменшиться до 1 млн грн щомісячно. Юридичні особи з ознаками ризикованості або тривалої відсутності активності зможуть здійснювати перекази на суму не більше 2 млн грн на місяць.

Варто додати, що обмеження на карткові перекази з 1 червня у Харківській області за потреби можна буде переглянути в індивідуальному порядку.

