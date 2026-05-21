Подорожчання проїзду в Харківській області зафіксували в Лозівській громаді з 1 травня після перегляду тарифів місцевими перевізниками, які пояснили зміни зростанням витрат на утримання маршрутної мережі, повідомляє видання Politeka.

Корекція вартості пов’язана зі збільшенням цін на дизельне пальне, мастильні матеріали, запчастини та підвищенням витрат на оплату праці водіїв. У міській адміністрації зазначають, що попередні розцінки діяли ще з 2024 року й уже не відповідали фактичній собівартості перевезень.

Після оновлення тарифів середня ціна поїздки в межах Лозової становить близько 20 гривень. Доїзд до Лиманівки коштує приблизно 25 гривень. Для окремих категорій населення передбачені пільги: пенсіонери за віком і люди з інвалідністю третьої групи сплачують 15 гривень, а діти віком від 7 до 14 років — 10 гривень.

У громаді також зберегли 14 безкоштовних рейсів для соціально вразливих груп. На їхнє забезпечення у 2026 році закладено близько 5,7 мільйона гривень із місцевого бюджету.

Додатково триває перегляд організації руху транспорту. Розглядається зміна графіків і запуск вечірнього рейсу о 21:10 для підвезення пасажирів після прибуття поїзда з Харкова. Тестовий період нового маршруту заплановано на два тижні.

У громаді наголошують, що подорожчання проїзду в Харківській області супроводжується одночасною адаптацією транспортної системи до нових економічних умов і потреб мешканців.

Також варто зауважити, що подальші коригування тарифів у громаді залежатимуть від динаміки витрат та пасажиропотоку.

