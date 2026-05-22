Розмір грошової допомога для пенсіонерів у Харківській області у 2026 році становить 50% прожиткового мінімуму

Частина українських пенсіонерів у 2026 році може розраховувати на грошову допомогу у Харківській області, яка перевищує 1 000 гривень, пише Politeka.net.

Така фінансова підтримка передбачена для окремих категорій отримувачів військових пенсій — зокрема для військовослужбовців (крім строковиків), а також для осіб рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу.

Як пояснюють у ПФУ, право на грошову допомогу у Харківській області мають непрацюючі пенсіонери за вислугу років, а також непрацюючі особи з інвалідністю, які отримують військову пенсію та забезпечують утримання непрацездатних родичів.

Водночас діє низка обмежень. Надбавка призначається лише за умови, що члени сім’ї, яких утримує пенсіонер, не отримують жодних інших державних виплат — ані пенсій, ані соціальної допомоги, ані іншої форми державної підтримки. Якщо в родині є двоє пенсіонерів, то один непрацездатний член сім’ї може бути врахований лише для одного з них при нарахуванні доплати.

Розмір у 2026 році становить 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У грошовому еквіваленті це майже 1,3 тисячі гривень щомісяця за кожного непрацездатного члена сім’ї, який перебуває на утриманні.

Щоб оформити виплату, необхідно подати до Пенсійного фонду пакет документів, що підтверджує право на надбавку. Серед них — паспорт, ідентифікаційний код, документи про родинні зв’язки, довідка про спільне проживання, підтвердження перебування особи на утриманні, а також довідки про відсутність трудової або підприємницької діяльності.

У разі відсутності інформації в державних реєстрах можуть додатково вимагатися трудова книжка, наказ про звільнення або інші підтверджувальні документи. Подати заяву на призначення надбавки можна і в електронному форматі — через вебпортал Пенсійного фонду України.

