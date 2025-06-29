Прогноз погоды в Одессе на неделю с 30 июня по 6 июля обещает теплое время без неприятных сюрпризов.

Прогноз погоды в Одессе на неделю с 30 июня по 6 июля разработали синоптики и рассказали, чего ждать горожанам, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики сделали прогноз погоды в Одессе на неделю с 30 июня по 6 июля. Неделя начнется в теплую погоду. В понедельник, 30 числа: уже утром облака исчезнут, и в течение всего дня будет стоять ясная пора. Столбики термометров будут колебаться от +20 до +28°C.

Вторник, 01.07: облаков на небе не будет, день обещает быть ясным. Без дождей. Днем температура продержится на отметке 27°C.

В среду, 02.07: прогнозируют температуру в пределах от +17 до +31°C. Утро продержится безоблачным, и до конца дня небо будет ясным. Без осадков. С этого времени пчелы начинают заносить мед, заливать соты. Наши предки приметили, что наши предки заметили, если в этот день пора теплая. Так вот: когда пчелы быстро летят к своим ульям, то скоро будет дождь; становятся злее, чаще жалят – перед засухой; сидят на стенках улья – до сильной жары.

В четверг, 03:07: синоптики обещают от 19 до 31 градусов со знаком "+". На небосводе ни одного облака. Дожди синоптики не прогнозируют.

В пятницу 04.07: небо будет безоблачным до самого вечера, и в этот день небо будет без туч. Без осадков. Стопчики термометров поднимутся до +32 градусов.

В субботу 05.07: температура продержится на уровне +32 градусов. Небосвод будет ясным до самого завершения дня. Без осадков. Дожди не прогнозируют.

Воскресенье 06.07: в весь день будет держаться погожая пора. Без осадков. Продержится +20 до +30. Итак, прогноз погоды в Одессе на неделю с 30 июня по 6 июля обещает теплое время без неприятных сюрпризов.

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