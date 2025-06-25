Безкоштовне житло для ВПО в Одесі можна буде знайти швидше, адже вже почалась розробка декількох нововвдень, повідомляє Politeka.net.

Голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав ВПО Павло Фролов розповів, як працюватиме Реєстр житла для переселенців.

Він розкрив, що розпочалася масштабна програма з пошуку, інвентаризації та систематизації потенційного житла, яке може бути надане. Йдеться не лише про вже відомі об’єкти безкоштовного житла для ВПО в Одесі, як-от гуртожитки, санаторії чи бази відпочинку, а й про інші типи житлового фонду, які можуть бути адаптовані для потреб переселенців.

За його словами, це вперше в історії України, коли держава запускає системну інвентаризацію всього житлового фонду, який потенційно може бути використаний для розміщення переселенців. За його словами, ключовими критеріями для внесення об'єктів до реєстру стануть законність, наявність документів, технічна придатність та прозорість обліку.

На основі цієї інвентаризації буде створено єдиний відкритий реєстр житлових об'єктів. Це означає, що кожна родина зможе самостійно ознайомитися з доступними варіантами безкоштовного житла для ВПО в Одесі: побачити, де розташоване житло, який його стан, яка форма власності — державна, комунальна, громади або навіть колишні гуртожитки підприємств.

Це нововведення значно підвищить прозорість процесу розселення та дозволить переселенцям приймати інформовані рішення.

Окрім реєстру, також розробляється інтерактивна мапа житла, яка стане ще одним зручним інструментом для переселенців. Наразі при обласних військових адміністраціях вже працюють спеціальні комісії, які оцінюють технічний стан житлових об’єктів.

Джерело.

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