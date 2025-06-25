Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе можно будет найти быстрее, ведь уже началась разработка нескольких нововведений, сообщает Politeka.net.

Председатель Временной специальной комиссии Верховной Рады по защите прав ВПО Павел Фролов рассказал, как будет работать Реестр жилья для переселенцев.

Он раскрыл, что началась масштабная программа по поиску, инвентаризации и систематизации потенциального дома, которое может быть предоставлено. Речь идет не только об уже известных объектах бесплатного жилья для ВПЛ в Одессе, таких как общежития, санатории или базы отдыха, но и другие типы жилого фонда, которые могут быть адаптированы для нужд украинцев.

По его словам, это впервые в истории Украины, когда государство запускает системную инвентаризацию всего жилищного фонда, который может быть использован для размещения переселенцев. По его словам, ключевыми критериями для внесения объектов в реестр станут законность, наличие документов, техническая пригодность и прозрачность учета.

На основе этой инвентаризации будет создан единый открытый реестр жилых объектов. Это означает, что каждая семья сможет самостоятельно ознакомиться с доступными вариантами бесплатного жилья для ВПЛ в Одессе: увидеть, где расположена недвижимость, какое его состояние, какая форма собственности — государственная, коммунальная, общины или даже бывшие общежития предприятий.

Это новшество значительно повысит прозрачность процесса расселения и позволит переселенцам принимать осведомленные решения.

Кроме реестра также разрабатывается интерактивная карта недвижимости, которая станет еще одним удобным инструментом для переселенцев. При областных военных администрациях уже работают специальные комиссии, которые оценивают техническое состояние жилых объектов.

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