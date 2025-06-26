Новий графік руху поїздів з Одеси передбачає курсування оновленого поїзда через день.

Новий графік руху поїздів з Одеси ввели на період літнього сезону, коли зростає попит на поїздки електротранспортом, повідомляє Politeka.net.

Про зміни оголосила Укрзалізниця в своєму Телеграм-каналі.

Укрзалізниця запускає новий напрямок для зручних подорожей у літній сезон — поїзд №148/147. Цей маршрут об’єднає мальовниче Полісся з теплим узбережжям Чорного моря, забезпечуючи мешканцям півночі України комфортний шлях до відпочинку.

Новий графік руху поїздів з Одеси передбачає курсування поїзда через день. Із Житомира потяг вирушатиме починаючи з 11 липня — відправлення о 13:58 з прибуттям до Одеси о 06:16 наступного ранку. У зворотному напрямку поїзд курсуватиме також через день, починаючи з 10 липня.

Відправлення з Одеси — о 19:33, прибуття до Житомира — о 12:27 наступного дня.

Новий графік руху поїздів з Одеси охоплює маршрут, що проходить через низку мальовничих і стратегічно важливих міст — Черкаси, що розташовані на берегах Дніпра, Вознесенськ, Помічну, Гребінку та Фастів. Це дає змогу пасажирам не лише зручно дістатися до моря, а й насолодитися краєвидами центральної України.

Для зручності подорожуючих у складі поїзда передбачені вагони різного рівня комфорту: купейні, плацкартні та вагони класу «люкс» (СВ). Пасажири можуть обрати той варіант, що найкраще відповідає їхнім потребам і бюджету.

Мешканці Коростеня також зможуть скористатися цим маршрутом: до Житомира можна легко дістатися регіональним поїздом №887/888 — 889/890 сполученням Коростень — Вінниця, зручно пересівши на поїзд №148/147.

Квитки на новий напрямок з’являються у продажу за 20 днів до дати подорожі. Це дозволяє заздалегідь спланувати свою мандрівку та обрати найкращі місця у вагоні.

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