Новый график движения поездов из Одессы предусматривает курсирование обновленного поезда через день.

Новый график движения поездов из Одессы был введен на период летнего сезона, когда растет спрос на поездки электротранспортом, сообщает Politeka.net.

Об изменениях объявила Укрзализныця в своем Телеграмм-канале.

Укрзализныця запускает новое направление для удобных путешествий в летний сезон – экспресс №148/147. Этот маршрут объединит живописное Полесье с теплым побережьем Черного моря, обеспечивая северянам Украины комфортный путь к отдыху.

Новый график движения поездов из Одессы предполагает курсирование экспресса через день. Из Житомира поезд будет отправляться начиная с 11 июля — отправление в 13:58 с прибытием в Одессу в 06:16 на следующее утро. В обратном направлении поезд будет курсировать также через день, начиная с 10 июля.

Отправление из Одессы – в 19:33, прибытие в Житомир – в 12:27 на следующий день.

Новый график движения поездов из Одессы охватывает маршрут, проходящий через ряд живописных и стратегически важных городов — Черкассы, расположенные на берегах Днепра, Вознесенска, Помощной, Гребенки и Фастов. Это позволяет пассажирам не только удобно добраться до моря, но и насладиться видами центральной Украины.

Для удобства путешественников в составе предусмотрены вагоны разного уровня комфорта: купейные, плацкартные и вагоны класса «люкс» (СВ). Пассажиры могут выбрать тот вариант, который лучше отвечает их потребностям и бюджету.

Жители Коростеня также смогут воспользоваться этим маршрутом: до Житомира можно легко добраться по региональному экспрессу №887/888 — 889/890 сообщением Коростень — Винница, удобно пересев на №148/147.

Билеты на новое направление появляются в продаже за 20 дней до даты поездки. Это позволяет заранее спланировать свое путешествие и выбрать место в вагоне.

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