Новый график движения поездов из Одессы был введен на период летнего сезона, когда растет спрос на поездки электротранспортом, сообщает Politeka.net.
Об изменениях объявила Укрзализныця в своем Телеграмм-канале.
Укрзализныця запускает новое направление для удобных путешествий в летний сезон – экспресс №148/147. Этот маршрут объединит живописное Полесье с теплым побережьем Черного моря, обеспечивая северянам Украины комфортный путь к отдыху.
Новый график движения поездов из Одессы предполагает курсирование экспресса через день. Из Житомира поезд будет отправляться начиная с 11 июля — отправление в 13:58 с прибытием в Одессу в 06:16 на следующее утро. В обратном направлении поезд будет курсировать также через день, начиная с 10 июля.
Отправление из Одессы – в 19:33, прибытие в Житомир – в 12:27 на следующий день.
Новый график движения поездов из Одессы охватывает маршрут, проходящий через ряд живописных и стратегически важных городов — Черкассы, расположенные на берегах Днепра, Вознесенска, Помощной, Гребенки и Фастов. Это позволяет пассажирам не только удобно добраться до моря, но и насладиться видами центральной Украины.
Для удобства путешественников в составе предусмотрены вагоны разного уровня комфорта: купейные, плацкартные и вагоны класса «люкс» (СВ). Пассажиры могут выбрать тот вариант, который лучше отвечает их потребностям и бюджету.
Жители Коростеня также смогут воспользоваться этим маршрутом: до Житомира можно легко добраться по региональному экспрессу №887/888 — 889/890 сообщением Коростень — Винница, удобно пересев на №148/147.
Билеты на новое направление появляются в продаже за 20 дней до даты поездки. Это позволяет заранее спланировать свое путешествие и выбрать место в вагоне.
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